WhatsApp будет вести борьбу со спамом

Мессенджер WhatsApp начал борьбу со спамом. Так, если пользователь захочет переслать одно и то же сообщение нескольким контактам, вверху экрана будет всплывать предупреждение.

Разработчики мессенджера WhatsApp запустили тестовую программу, которая будет защищать пользователей от спама. Данная программа занимается отслеживанием путей отправки и переадресаций сообщений, а затем принимает решение о его блокировке. Если пользователь решит от править одинаковое сообщение сразу нескольким контактам, вверху экрана будет всплывать окошко с предупреждение, что послание уже было переслано много раз.

Стоит отметить, что разработчики WhatsApp планируют ввести и другие меры для борьбы с массовыми рассылками, однако какие именно не сообщается.