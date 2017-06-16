Хакеры практически рассекретили все данные любителей "клубнички"

Персональная информация фанатов визуального порно находились в опасности. Специалисты по кибербезопасности обнаружили в системе приложения уязвимые места. Программа использовалась для загрузки порно-видео с целью дальнейшего просмотра в очках для виртуального мира.

Хакеры имели возможность с помощью слабого места приложения рассекретить личные данные практически всех пользователей, предпочитающих виртуальное видео.

Как информируют корреспонденты, благодаря скрытой возможности злоумышленники имели возможность раскрыть адреса почты и иные сведения более чем 18 тысяч юзеров.

На данный момент, слабое место приложения было устранено.