«Лаборатория Касперского» нашла новый вирус на Android

Cпециалисты «Лаборатории Касперского» сообщили о новом вирусе, который работает на гаджетах на базе Android и похищает сообщения и записывает разговоры пользователей. Вирус может самостоятельно включать микрофон и записывать данные без ведома владельца гаджета.

Обнаруженный вирус эксперты назвали Skygofree, он способен выполнять 48 вредоносных функций. Атаки, на которые способна данная программа, специалисты назвали «невиданными». Вирус может согласовывать перехваты геолокаций с работой микрофона гаджета. Так, программа способна прослушивать все разговоры и классифицировать их по месту расположения.

Помимо этого, вирус самостоятельно может подключать смартфон к сетям Wi-Fi и записывать телефонные звонки. Программа считывает и передает СМС и много других личных данных пользователя.

Данный вирус попадает на устройства через сайты, которые хакеры маскируют под порталы мобильных операторов. Программе уже три года, она продолжает совершенствоваться. Угроза распространилась по Италии, специалисты утверждают, что авторами вируса стали работники итальянской компании-производителя механизмов для слежки.