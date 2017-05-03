Bluboo S3 получит аккумулятор на 8300 мАч

Компания Bluboo намерена представить смартфон с аккумулятором на 8300 мАч. Данный девайс станет одним из самых автономных на рынке гаджетов.

Разработчики готовят к выходу новой модели S3, которая получила высокую производительность и ёмкостной аккумулятор на 8300 мАч. Сообщается, что релиз смартфона состоится в марте 2018 года. Кроме того, новинка станет самой автономной среди существующих у производителя. 8300 мАч можно будет зарядить с 0 до 100% всего за 2,5 часа.

В стандартной комплектации имеется сетевое устройство на 9В/3А. Компания выпустит устройство в двух цветах: золотистый и чёрный. На тыльной стороне по традиции разместится двойная камера, а также сканер отпечатков пальцев. 90% корпуса будет занимать дисплей, поэтому смартфон можно отнести к ряду безрамочных. На данный момент стоимость Bluboo S3 не сообщается.