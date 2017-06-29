Эксперты сравнили смартфоны Google и Samsung, определив их различия в 7 характеристиках. Среди них есть три в пользу южнокорейского производителя и 4 – в пользу бренда из США, как сообщает VistaNews.

У телефонов Pixel от Google фирменный ассистент, который разработали достаточно давно. Смартфоны от Samsung таким похвастаться не могут, местный электронный консультант создали только в прошлом году, и его способности минимальны, причём эксперты считают, что южнокорейский бренд не обращает внимания на такую проблему. Также Samsung проигрывает из-за отсутствия частых обновлений в приложениях и более сложного интерфейса.

Среди плюсов южнокорейской фирмы то, что благодаря усложнённой навигации есть больше вариантов, как распоряжаться файлами. Помимо всего прочего, Samsung постоянно подаёт заявки на патенты, и всевозможные инновации, возможно, и не функционируют идеально, однако они являются признаком прогресса. Наконец, последний пункт в пользу южнокорейского бренда – это персонализация – смартфон будет работать даже и без фирменных приложений без потери продуктивности.