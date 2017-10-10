Продажи Apple увеличились благодаря iPhone X

Продаваемость компании Apple выросла в США практически на 10%, все это - следствие разработки новинки iPhone X.

В США отмечается рост покупательского спроса на продукцию компании Apple, за последние три месяца прошлого года - до 10%. Причиной тому стало производство нового продукта iPhone X. В конце 2017 года продажи продукции Apple в США насчитывали 39%, по сравнению с показателями сентября в 29%. Такой подъем определен продажами тремя новинок, но лидером среди них выделяют iPhone X. Не только качеством бренда взяла рынок новинка, но и новый дизайн и технологичными ноу-хау, такими как распознавание лица Face ID. С точки зрения аналитиков, это прорыв для компании. Примечательно, что за одинаковый период, доля продаж Samsung, составила 32%, что на 7% ниже показателей лидера продаж.