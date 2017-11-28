Google меняет правила монетизации на YouTube

Корпорация Google изменяет старые правила монетизации содержания в сервисе YouTube, сообщается в блоге компании.

Чтобы принять участие в партнерской работе с популярным видео-хостингом, канал должен иметь более 4 тысяч часов просмотров и минимум одну тысячу подписчиков. Подчеркивается, что условия данных обновлений были обговорены после беседы с авторами каналов и предварительного анализа. Для ныне существующих каналов, нововведения будут задействованы с 20-го февраля.

При помощи данных пороговых значений, мы получим возможность тщательнее ознакамливаться с предпочтениями наших пользователей и для дальнейшего развития нашего сообщества.

В корпорации подчеркнули, что изменения будут касаться немалого числа каналов, из них практически 99% - это каналы, прибыль, которых составила менее 100 долларов в минувшем году. А уже 90% из них за минувший месяц принесли прибыль меньше 2,5 долларов.

Прежние правила вхождения в партнерскую программу YouTube были введены весной прошлого года – на тот момент требовалось минимум десять тысяч просмотров.