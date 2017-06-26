В Viber выпустили обновления для использования мессенджера на ОС Windows и Mac

Специалисты мессенджера Viber сообщили о выпуске новой обновленной версии приложении для работы на устройствах с ОС Windows и Mac. Новая версия оснащена рядом дополнительных функций и усовершенствованными опциями из прошлых обновлений.

Как стало известно, на новых версиях Viber пользователям уже понравилось работать, и они оценили обновления положительными отзывами. Разработчики принимают слова благодарности от юзеров, которые рады, что на их пожелания обратили внимание.

Пользователи с новой версией Viber получили возможность закрепить необходимое сообщение или чат не только на своих телефонах, но и на ПК. Важным нововведением является и то, что теперь сервис фильтрует всю нежелательную рекламу. Пользователи могут помечать спам специальным флажком, а в их чатах теперь будет меньше рекламы.

Также в мессенджере есть возможность, которая была применена уже и в Telegram, и в WhatsApp. Пользователи смогут получать ответы на конкретные сообщения от собеседника в контекстном меню. Со подробным описанием нововведений разработчики предлагают ознакомиться на официальном сайте мессенджера Viber.