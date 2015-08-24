Роскомнадзор протестировал новый метод фильтрации интернет-трафика

Роскомнадзор намерен осуществить испытания еще нескольких программных решений с целью контроля интернет-трафика, сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что в начале рабочей недели при совместной работе с российскими операторами связи, стартовало тестирование программы «ADM Filter», которая разрешит с более высокой результативностью осуществлять блокировку в сети информации, которая запрещена в Российской Федерации на законодательном уровне.

Подчеркнем, что в минувшем году Роскомнадзор тестировал более пяти различных вариантов фильтрации трафика, больше половины из которых были одобрены.