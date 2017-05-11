Инвесторов криптовалют Южной Кореи атаковали хакеры из КНДР – к такому выводу пришла организация, занимающаяся сохранением безопасности технологичных услуг.

Акцентируется внимание и на целях группы, которые сфокусировались не только на южнокорейских биржах криптовалют, но и на компании "Друзей министерства иностранных дел". В отчете, четко прослеживается связь между компьютерными взломщиками и правительством КНДР. Проанализировав небезопасные программы, компьютерщики организации нашли код Destover, который использовался правительством КНДР против: Sony Pictures Entertainment , польских банков, и WannaCry. Эксперты утверждают что Destover использовал китайские термины как котвлекающий маневр. Прежде экспертами по кибербезопасности была обнаружена программу, которая ставила на компьютер приложение с помощью которого извлекалась криптовалюта, всю полученную выручку перенаправляли на сервер КНДР.