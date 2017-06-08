В 2018 году запланированы несколько запусков ракетоносителей

В текущем году запланирован запуск 4-5 ракет-носителей «Протон». Данными планами со СМИ поделился гендиректор предприятия-изготовителя ракет Центра Хруничева Алексей Варочко.

Так, предстоящей весной в интересах Минобороны Российской Федерации на орбиту планируют отправить спутник связи «Благовест». В летний период пройдет старт двух спутников, а уже осенью на орбиту будет выведен метеорологический аппарат «Электро-Л».

Подчеркнем, что Алексей Варочко не исключил, что к концу текущего года возможен запуск еще одного спутника в целях Минобороны РФ. Отмечается, что ракетоноситель «Протон» относят к тяжелому классу. Целью, которой является вывод спутников на орбиту нашей планеты.