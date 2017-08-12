"Яндекс" введет сервис для поиска попутчиков

"Яндекс" собирается вводить сервис для поиска попутчиков на дорогу. Сначала он будет введен для эксперимента и будет доступен жителям Ростовской области и Красноярского края. Если станет понятно, что сервис действительно полезен, его введут в других регионах.

Разработчики из "Яндекса" сообщают о нововведении, которое скоро может коснуться всех россиян. Так, вскоре она запустят сервис "Яндекс. Попутка". В использовании он будет удобен и доступен. Благодаря ему водитель сможет окупить свои затраты на дорогу, по пути подбирая пассажиров. Сервис покажет, где находится человек, которому по пути с ним, и которые также готов воспользоваться услугой.

Пока что регистрироваться на "Яндекс. Попутка" могут лишь водители, однако вскоре разработчики предоставят приложение на смартфоны, где регистрацию смогут пройти и пассажиры.