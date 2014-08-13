В Швейцарии выпустили часы толщиной в монету

На международной выставке высокого часового искусства в Женеве швейцарская компания Piaget презентовала самые тонкие в мире часы с ручным механизмом завода. Толщина часов Altiplano Ultimate Concept составляет 2 миллиметра, что эквивалентно толщине монеты.

Как сообщили создатели самых тонких часов, поставить рекорд по толщине они смогли благодаря тому, что корпус выполняет функции как внешнего компонента, так и основы всего механизма. Помимо этого, часы имеют очень тонкие колесики механизма – их толщина не превышает 0,12 миллиметра, в обычных часах такие детали чаще всего имеют толщину в 0,2 миллиметра.

Также для тонкости часов создатели объединили в единое целое сразу три детали: мост баланса, кольцо внутреннего механизма и ролик. Меток на циферблате нет, вместо них указывает на время регулируемый штифт спирали баланса часов.