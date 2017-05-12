Twitter просматривает личные сообщения пользователей

В Twitter узкий круг сотрудников просматривает личные сообщения пользователей, такой мониторинг проводится для безопасности и данные из переписок могут быть представлены лишь по ордеру от правоохранительных органов. Такой комментарий представители Twitter дали в ответ на обвинения в распространении переписок Трампа.

Как стало известно, в компании Twitter существует узкий круг сотрудников, которые имеют доступ к личным перепискам пользователей. Сообщения мониторят лишь для обеспечения безопасности и для предотвращения преступлений.

Однако, информация из переписок остается конфиденциальной, ее могут предоставить лишь правоохранительным органам и только по соответствующему ордеру. Представители Twitter отметили, что личные сообщения пользователей остаются их личной информацией и данные из переписок никуда не попадают.

Поводом для такого заявления стали обвинения от организации Project Veritas, представители которой предположили, что соцсеть передает данные из переписок Дональда Трампа и других политиков в спецслужбы.