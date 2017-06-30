Аналитики: В 2018 году App Store заработает больше, чем мировое кино

Аналитики из исследовательского агентства Asymco провели ежегодный подсчёт доходов Apple и пришли к выводу, что App Store за 2018 год сумеет заработать больше, чем собирает мировой кинопрокат.





Журналисты «Версия Инфо» напоминают, что похожее достижение у корпорации было в 2015 году, когда ресурс заработал больше Голливуда. В 2017 году одни только разработчики приложений для App Store обогатились на 26,5 миллиарда долларов. Тогда как сам «товар» принёс корпорации 57 миллиардов с учётом вычета всех выплат иным лицам за тот же период.



Эксперт агентства Хорас Дедиу говорит, что в следующем году владельцы «яблочных» гаджетов будут тратить на приобретение приложений по сто миллионов долларов ежедневно. Параллельно с этим вырастут и суммы на содержание ресурса. Например, уже на протяжении 6 лет эта цифра увеличивается в среднем на пять миллиардов долларов в год.