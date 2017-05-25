«Гознак» создал приложение для определения подлинности новых купюр

Российское предприятие «Гознак» создало приложение для определения подлинности новых купюр‍. Об этом написано на официальном ресурсе организации.

На днях пользователи Сети смогут воспользоваться возможностью по самостоятельной проверке подлинности новых купюр в 200 и 2000 рублей, которые появились в общем обращении месяц назад. Разработчиком приложения для мобильных устройств стали специалисты предприятия «Гознак».

Предполагается, что при помощи него жителям России станет гораздо проще проверять подлинность непривычных банкнот и снижен риск стать жертвой мошенников.

Подобную программу можно будет скачать, начиная с 18 января текущего года. Услуга доступна для пользователей Сети. Для этого необходимо зайти на популярные онлайн-сервисы AppStore и GooglePlay.

Напомним, что новые банкноты российского производства появились в конце прошлого года. На денежных купюрах изображены основные достопримечательности Владивостока и Амурской области, а также картинки с символами города-героя Севастополь.