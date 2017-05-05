Boeing представил концепт гиперзвукового беспилотника

Корпорация США Boeing представила концепт гиперзвукового беспилотного самолета. По замыслу разработчиков, он будет способен развивать колоссальную скорость.

На прошедшей конференции, посвященной развития аэрокосмической отрасли США, корпорация самолетостроения Boeing представила на суд специалистов концептуальную модель перспективного сверхбыстрого самолета.

Он будет наделен уникальными техническими характеристиками. Технологии нового уровня позволят беспилотному боевому самолету осуществлять вылеты на скоростях, достигающих 6200 километров в час. Также его корпус будет оснащен опробованной ранее технологией «невидимкой». По замыслу разработчиков, подобная машина станет практически недоступна для поражения и обнаружения врагами.

Отмечается, что беспилотное летающее средство будет оснащено всего двумя двигателями. Правда, как уточняют сами эксперты, их еще не существует в практической разработке. Модель получит дальнейшее продвижение в том случае, если Пентагон согласится профинансировать перспективную разработку.