Blue River Technology разрабатывает агророботов для борьбы с сорняками

Уже три года предприятие Blue River Technology разрабатывает специальных агророботов для борьбы с сорными растениями. Об этом уведомляет издание Bloomberg.

Осенью прошлого года перспективный стартап из Калифорнии приобрела машиностроительная компания John Deere. Основатель Хорхе Геро считает, что использование роботов позволит человечеству выращивать много здоровой пищи без злоупотребления ядовитыми веществами, убивающими сорняки. Для этого изобретатели развивают системы точечного опрыскивания при помощи устройств с машинным обучением.

В настоящее время сотрудники работают над созданием алгоритмов робота, способного различать вредные растения от сельскохозяйственных культур и устранять его узконаправленным гербицидом. Первые успехи дотигнуты с See & Spray, который научился различать полезные побеги за 30 миллисекунд и определять дозу яда. Чтобы научиться определять хлопок, отдельному роботу необходимо сравнить миллионы изображений, демонстрирующие размеры, форму и текстуру культуры, а также вид больных и здоровых представителей вида на всех этапах развития.

Революционная технология предлагает фермерам обойтись без геномодифицированных семян и десятикратно сократить расход химикатов. Предполагается, что техника Blue River Technology сможет также очищать воду в природных водоёмах.