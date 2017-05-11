Microsoft создали злую пародию рекламного ролика Google Chrome

Разработчики Microsoft создали злую пародию на рекламный ролик браузера Chrome от Google. Ролик впервые появился в Сети в интернет-блоге iCosmoGeek.

Американская корпорация Google с целью увеличения популярности своего продукта выпустили рекламу под слоганом "Chrome: Now Everywhere", что переводится: "Теперь повсюду". Создатели обратили внимание на преимущества, которые предоставляет браузер, и его доступность.

В связи с этим Microsoft прибегли к острому сарказму и выпустили похожее видео, где высмеяли политику своих коллег по информационному бизнесу. В нем специалисты отметили, что Google организовала свои сервисы для постоянного сбора данных, чтобы впоследствии передать эту информацию рекламодателям и вытащить из пользователей как можно больше денег. Они подчеркнули, что компания "комерциализировала" свой подход к клиетам.