Космические корабли смогут прокладывать путь по мерцающим звездам

Космические корабли смогут прокладывать свой путь по мерцающим звездам - пульсарам. Так группа ученых заявила на заседании Астрономического американского сообщества США.

Мигающие мертвые звезды выпускают радиоактивные лучи, которые периодически проходят через Землю, напоминая работу маяка. Следя за такими мерцаниями космонавты смогут определить направление своего движения и ориентироваться в космосе, не прибегая к использованию радиотелескопов.

Специалисты отмечают, система напоминает синхронизацию сигналов по GPS для поиска портативных устройств. Однако этот принцип ориентации отличается низкой точностью. Американцы провели эксперимент, учитывая данные с 52 рентгеновских телескопов для измерения сигналов пяти пульсаров. С помощью этой информации они локализовали предполагаемый корабль с точностью в радиусе 10 километров.