"Лаборатория Касперского" предупреждает о хакерских атаках на модемы и роутеры

"Лаборатория Касперского" предупреждает пользователей о начавшейся волне хакерских атак на устройства. Эксперты предполагают, что злоумышленники нацелились, прежде всего, на роутеры и модемы.

Специалисты компании утверждают, что именно такие точки доступа могут стать способом проникновения злоумышленников в систему. Среди прочего они могут изменить настройки системы подключения к Интернету или его адрес. Преступники также могут завладеть управлением автомобилями и проникнуть в любой гаджет. Так они даже могут войти в приложение для управления транспортным средством. В группу ризка попадают и сложное медицинское оборудование, имеющее доступ к Сети.

Разработчики защитного софта предполагают, что киберпреступники в качестве инструмента для нападения используют вырусы-вымогатели, которые с большим успехом поражают технологические сети, нежели корпоративные. В случае заражения они советуют жертвам адекватно реагировать и обращаться к специалистам.