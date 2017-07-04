Honeywell выпускает свой «умный дом», соединив 4 гаджета в один

Компания Honeywell выставила для предзаказа свою систему «умного дома», особенность которого заключается в представлении функциональности 4 гаджетов в одной оболочке.





Honeywell Smart Home Security System соединяет в себе всё, что можно пожелать от технологии будущего: полезность, автоматичность, безопасность и дружелюбие. Honeywell оборудовала своё устройство HD камерой, динамиком и микрофоном, благодаря чему оно не уступает конкурентам. С помощью камеры можно общаться с родными, находящимися дома, отдавать команды на выполнение заданий, и она также имеет функцию распознавания лица (заработает она в 2018 году, где это позволено законом). Колонка портативна и работает на батарейках.



Также журналисты «Версия Инфо» узнали, что колонка оснащена голосовым помощником от Amazon, поэтому является, по сути, улучшенной версией динамика Echo. В будущем Honeywell планируют сотрудничество с ассистентом Google. Устройство доступно для предзаказа за 375 долларов.