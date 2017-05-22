Создан «умный» унитаз, анализирующий состояние здоровья по фекалиям

Китайские специалисты создали «умный» унитаз, анализирующий состояние здоровья по фекалиям и моче. По словам разработчиков, представивших изобретение на выставке CES-2018, эта инновация, умея подключаться к смартфону, даст возможность человеку лучше следить за своим здоровьем, как сообщает VladTime.

Анализируется состав фекалий и мочи, а также их вес. Унитаз смывает всё очень тихо и медленно, чтобы получить необходимые данные. Для смартфона есть специальное приложение под операционную систему Android, где будут подробности проведённого анализа.

Отчёт из программы позволит пользователю сэкономить время на сдачу, которое он мог потратить на то, чтобы сдавать мочу и фекалии для диагностики в обычной больнице. Доктор может сделать выводы именно по тому, что составило приложение. Стоить «умный» унитаз будет 1 тысячу долларов.