Искусственный интеллект составит 10 000 мемов про жизнь владельца смартфона

Японские разработчики заявили, что создали искусственный интеллект (ИИ), способный мгновенно создавать мемы о жизни человека. Алгоритм с программным обеспечением (ПО) синхронизируется со смартфоном и изучает все фото и видео, на основе сортировки по геолокациям и времени его создания и с учётом манеры поведения создаёт разнообразные мемы.

Интернет-мемы стали настолько популярными в мире, что учёные из Японии решили создать алгоритм с ИИ, который будет учиться создавать смешные картинки о жизни человека. На данный момент разработчики тестируют новинку, но уже ясно, что в скором времени она выйдет в свет для смартфонов на базе ОС Android и iOS.

ИИ не занимает много места в девайсе и спокойно может отследить, как владелец смартфона общается в соцсетях, как разговаривает по телефону и на основе полученных данных начинает создавать мемы. Максимальное количество таких картинок может составить 10 тысяч.