Apple выпустила рекламные ролики для iPad Pro и iPhone X

Корпорация Apple представила пользователям рекламу своих последних продуктов iPad Pro и iPhone X, в которой выделила самые главные особенности гаджетов.





В ролике для iPad Pro снялась девочка по имени Скаут, с которой корпорация ранее уже несколько раз сотрудничала. Скаут проезжает на своём велосипеде по городу, остановившись около мужчины, который сидит на лавочке и читает газету. Девочка решает «разукрасить» грустную реальность, добавив на своём iPad Pro несколько предметов домашней утвари. Делает она это с помощью камеры TrueDepth, которая обладает функцией дополненной реальности – цель всех новейших разработок Apple.

32-секундная реклама iPhone X также выделила труды разработчиков – камеру. Фокус создатели видео сделали на режиме Portrait Lighting. По словам представителей корпорации, данный режим может делать фотографии студийного качества, не используя специальной аппаратуры и профессиональных фотографов.