Специалисты создали фонари с Wi-Fi и возможностью "слежки" за людьми

Специалисты завершили работы, связанные с разработкой концептуально нового светодиодного фонаря для освещения улиц. Новинка идеальным образом подходит для умного города, ведь она оснащена Wi-Fi-роутером, а также обладает функцией «слежки» за людьми.

Новые фонари оснащены светодиодными светильниками, которые обладают способностью изменения цвета при необходимости. Например, если необходимо будет сообщить пешеходам о надвигающийся угрозе, то фонарь загорится красным светом. Помимо этого, новинку под названием Wi-Fiber намерены оснастить возможностью видеонаблюдения и аудиозаписи.

Современные фонари вдобавок будут работать и в качестве Wi-Fi-роутеров, что позволит разгрузить работу вышек. Напомним, что ранее СМИ сообщали, что президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали инновационные разработки уральских энергетиков.