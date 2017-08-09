Найденный в Кемеровской области вид динозавров назвали сибиротитаном

Палеонтологи из Томского и Петербургского университетов нашли в Кемеровской области останки неизвестного ранее вида динозавров, который получил название "сибиротитан". Об этом пишет журнал Geobios.

Учёные утверждают, что останки принадлежат одному из представителей титанозавров - самых больших существ, населявших планету. Sibirotitan astrosacralis стал вторым видом, который нашли в России. Находку совершили в селе Шестаково.

Эксперты установили, что он был травоядным и успешно защищался от хищников благодаря крупным размерам, не являясь при этом самым габаритным ящером. Сибиротитаны отличались вытянутой шеей и длинным хвостом. Их вес колебался у показателя в 10 тонн, а длинна достигала 12 метров.

Подобное описание удалось составить благодаря зубам, позвонкам и крестцу, сохранившихся в пласте скалы. Из-за неудобного расположения учёным приходилось использовать снаряжения для альпинизма и по нескольку человек нести кости к автомобилю.