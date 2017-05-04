Рязанские дети будут под контролем услуги от Мегафон "Родительский контроль"

Один из операторов мобильной связи в России планирует запустить в действие услугу «Родительский контроль». Она даст возможность родителям детей в любой момент проконтролировать местонахождение своего чада на карте, а так же ограничить доступ несовершеннолетних к нежелательным сайтам.

В Уральском отделении ПАО «Мегафон» отмечают, что согласно результатам проведенных исследований, нынешняя молодежь (от 13 до 24 лет) - одно из первых поколений, которое становится старше в полном окружении технологий. Молодые люди отдают значительную часть своего времени проводя его в сети и имея при этом неограниченный доступ к какой-либо информации.

Данная услуга запущенная сотовым оператором, даст возможность следить за балансом мобильного счета ребенка, отслеживать его местоположение а так же блокировать доступ к нежелательным сайтам.