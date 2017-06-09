В двух упавших на Землю метеоритах обнаружили потенциальные источники жизни

В двух метеоритах, упавших на Землю в 1998, ученые обнаружили вещества, которые являются потенциальными источниками жизни. Такое открытие сделали сотрудники Национальной лаборатории Лоуренса Беркли.

Во время изучения космических осколков специалисты нашли в них жидкую воду, а также соединение углеводородов и аминокислот. Как сообщает один из авторов проекта Куини Чен, подобные сложные органические смеси ранее никогда не встречались в составе метеоритов.

Проведя комплексное исследование голубых и фиолетовых солей, в частности, при помощи рентгеновского облучения, планетологи определили потенциального "родителя" объектов. Они считают, что метеориты прилетели от карликовой планеты Цереры и астероида Hebe, который давно определён источником обломков, падающих на Землю. Подобное открытие позволяет в будущем добиться успеха в раскрытии тайны возникновения живых организмов во Вселенной.