Академпарк аккредитировали региональным оператором "Сколково"

Академпарк в Новосибирске одним из первых аккредитировали региональным оператором фонда "Сколково". Об этом рассказали в пресс-службе Академгородка.

В публикации написано, что новый статус позволяет компаниям и проектам технопарка получить доступ к сервисам, которыми располагает фонд. Среди них отмечают акселерационные программы, поддержку по встраиванию в технологии крупного бизнеса, привлечение инвесторов, центры интеллектуальной собственности и коллективного пользования. Кроме того, резиденты аккредитированного учреждения получат возможность принимать участие в бизнес-миссиях, конференциях и прочих масштабных мероприятиях.

Кроме новосибирского Академпарка первыми региональными операторами назначили "ИТ-Парк 74" из Челябинска, а также технопарк "Университетский" из Екатеринбурга. Представители "Сколково" отмечают, что намерены приблизить условия участников из регионов к тем, которыми располагает столичный центр. Благодаря этому их доходы могут превысить 5 миллиардов рублей, а уровень инвестиций вырастет на 37% в год. В текущем году они намерены выбрать ещё 3-4 площадки.