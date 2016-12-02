Учёные объяснили суть эффекта "зловещей долины"
Учёные из Университета Осаки объяснили суть страхов, называемых эффектом "зловещей долины". Их слова приводит издание Science Daily.
Вышеназванный термин подразумевает беспокойство во время наблюдения за гуманоидами с различимыми отличиями от человеческого вида. За этот страх отвечает специальных психологический меганизм в сознании. Специалисты отмечают, что в условиях развития современного роботостроения люди все чаще испытывают этот эффект.
Нейробиологи длительное время пытались установить механизм, который провоцирует это явление. Японские ученые первыми обнаружили часть мозга, которая отвечает за него. В рамках эксперимента они сканировали активность мозга человека, который просматривал видео с представителями Homo Sapiens и андроидом Geminoid F.
Выяснилось, что во время наблюдения за роботом и его неестественным поведением интенсивнее всего работало субталамическое ядро. Эксперты отмечают, что этот же участок влияет на проявления болезни Паркинсона, симптомами которой являются нарушение движений. Стимуляция субталамического ядра приводила к улучшению состояния больных. Исследователи предполагают, что изучая "зловещую долину", человечество может развивать не только технические науки, но и медицину.