В работе Telegram произошёл сбой

В популярном мессенджере Telegram стали происходить сбои. Пользователи заявили, что сообщения отправляются с большой задержкой.

Разработчики на данный момент никак не прокомментировали сообщения о сбое в работе Telegram. 11 января примерно в 12:00 по мск пользователи стали массово жаловаться на нестабильную отправку сообщений. Дело в том, что уведомления о доставке не приходят, а сам текст со всеми вложениями отправляется очень долго. В некоторых случаях происходит автоматическая отмена отправки, после чего пользователю приходится снова набирать текст. Когда проблема будет решена на данный момент неизвестно.