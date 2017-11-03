Исследователи нашли критическую уязвимость в мессенджере WhatsApp

Немецкие исследователи обнаружили одну очень серьезную програмную уязвимость в мессенджере WhatsApp. Под угрозой оказались групповые чаты пользователей.

Криптографы из Германии провели исследования с несколькими известными программами для обмена мгновенными сообщениями. В некоторых из них были обнаружены критические ошибки. Наиболее неожиданным открытием стала причастность одного из самых популярных в мире мессенджера WhatsApp к потере информации. По мнению исследователей, уязвимость приложения состоит в том, что человек, обладающий специальными правами, может спокойно добавлять в чужую групповую беседу посторонних пользователей. Для этого ему не нужно быть администратором той беседы или иметь доступ к его аккаунту.



Из-за этого посторонний пользователь сможет читать сообщение от других пользователей, которые пишут во взломанную беседу. Сообщения, которые были написаны до добавления, не будут показываться. Представители WhatsApp опровергли данную информацию. Они сообщили, что даже если и существует подобная возможность, то участники беседы должны получить уведомления о добавлении нового. Также специалисты заявили, что простой пользователь не сможет сделать подобную операцию. Она доступна лишь администраторам или спецслужбам. Для того, чтобы не стать жертвой такой атаки, рекомендуют не участвовать в групповых беседах.