"Ростех" и Siemens намерены создать сеть диагностических лабораторий

"Ростех" и Siemens намерены создать сеть медицинских диагностических лабораторий в 10 регионах РФ. Об этом объявили представители российской госструктуры.

Согласно сообщению, на первом этапе инвестиции "Ростеха" составят 4 миллиарда рублей. Организации заключили соглашение, по которому германская компания будет осуществлять поставки оборудования. Предполагается, что через 2-3 года Siemens наладит производство медицинской техники на платформе заводов электроники в России. Это позволит стране продвинуться в программе импортозамещения в медицине. Кроме того, договорённости предусматривают повышение квалификации медперсонала.

Новые лаборатории будут проводить исследования по целому ряду проектов, большинство из которых будут касаться обработки биологических материалов. При этом они будут работать централизованно, что является преимуществом на фоне независимых мелких центров, где никак не контролируется качество. Пилотные учреждения организуют в 3 областях.