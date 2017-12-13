Физики впервые продемонстрировали формулу квантового взаимодействия электронов

Физики впервые продемонстрировали формулу определения квантового взаимодействия электронов в молекуле водорода. Свои результаты они продемонстрировали читателям журнала Nature Communications.

Группа ученых из Австралии, Германии, Испании, США и России разработали метод экспериментального определения состояния электронной системы. Новый способ позволяет учитывать все продукты распада и фотоионизацию. Для этого приспособили квадрат волновой функции, который научились определять экспериментально.

Ранее существовала теоретическая возможность определить функции электронов простейших молекул, используя численные методы или расчёты на квантовых компьютерах. Однако новый подход позволяет устанавливать более точные значение. Он предусматривает выбивание отдельного электрона из водорода при помощи энергетического светового пучка и единовременная запись все образовавшихся продуктов.