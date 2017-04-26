Ученые России могут снабдить армию электромагнитными пушками

Российскими деятелями науки ведутся исследования по созданию оружия электромагнитного типа действия. Такие пушки превращают самый крохотный снаряд в орудие с огромной силой разрушения, благодаря способности к быстрому набору грандиозной скорости.

Специалисты из Объединения института высоких температур рассказали, что благодаря нынешним разработкам у них получилось увеличить номинальную мощность рельсотрона плазменного типа примерно в шесть раз. Именно с помощью этих современных технологий даже самый маленький предмет набирает сверхскорость, что превратит его в гигантскую силу с разрушительным действием. Так, при силе в один грамм скорость предмета, выпущенного из рельсотрона, может набираться до шести километров за секунду. Со своей стороны российские специалисты утверждают, что мощности плазменного рельсотрона хватит на разгон в 12 км за секунду. Это предельная мощность для данного устройства и перед использованием следует несколько доработать данный проэкт.