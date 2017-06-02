Разработана система для выявления пищевых отравлений в ресторанах

Специалисты из Колумбийского университета разработали компьютерную систему для выявления пищевых отравлений и проблем с пищеварением по обзорам Yelp. Ключевые слова в материалах популярного поисковика по рынку услуг вместе с отчётами от поставщиков медицинских услуг могут дать полную картину, чего ожидать от заведения.

Охват базы Yelp составляет все обзоры с 2012 года. В настоящее время система задействована в США Департаментом здравоохранения, однако эксперты рекомендуют и учреждениям из других стран использовать такое. По данным «Версия Инфо», ранее уже подобное разрабатывали, однако новый, усовершенствованный вариант отличается и тем, что расширяет поле охвата.

В частности, уже задействованы социальные сети. По словам представителя Департамента здравоохранения Мэри Т. Бассетт, система отслеживает очень многое, что имеет большое значение для улучшения работы учреждения. Эксперты отмечают, что чаще всего пищевое отравление возникает от употребления сырых или недоваренных мяса, птицы, яиц и моллюсков, а также непастеризованного молока.