Rolls-Royce выпустил кресло за 52 тысячи долларов. Отмечается, что примерно столько же стоят шесть новых машин марки LADA.

Специалисты знаменитого британского бренда, ориентированного на богатых клиентов, намерены представить новое кресло для автомобиля. Его стоимость составит около 52 тысячи долларов, что примерно в пересчете на рубли равно стоимости шести новых автомашин марки LADA. Сегодня ее можно приобрести за 500 тысяч рублей.

Универсальное высокотехнологичное кресло под названием Elysium-R обладает рядом инновационных технических характеристик. В частности, эксперты выделяют то, что оно может создавать для потребителя эффект нулевой гравитации в салоне дорогого авто.

Примечательно, что новинку можно будет поставить не только в Rolls-Royce, но и в Bugatti Chiron.

Компания намерена выпустить ограниченную партию суперкресел. Всего на рынке появится около двадцати люксовых сидений.