Американская компания Dell создала украшения из старых компьютеров

Американская компания Dell создала коллекцию золотых украшений из деталей от старых компьютеров. Об этом написали в издании WWD.

Специалисты в области компьютерной техники добыли золото 585 и 750 пробы в процессе переплавки списанных материнских плат. Дизайнерские кольца, серьги и мужские запонки производят в Лос-Анджелесе на предприятии R&M Fine. Их украшают эмалью и полудрагоценными камнями, а после продают за цену от 78 до 348 долларов. Самый дорогой продукт - запонки с опалами.

Дизайн аксессуаров разработали вместе с актрисой Никки Рид и специалистами её бренда Bayou With Love. По мнению знаменитости, инициатива позволяет людям взглянуть на ситуацию с другой стороны и задуматься о перспективах вторичного использования переработанного сырья. Никки Рид отметила, что по сведениям Dell на свалках США ежегодно вместе с телефонами выбрасываются золотые и серебряные детали примерно на 60 миллионов долларов.