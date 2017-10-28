Уфолог Уоринг сообщил о яйцевидном НЛО возле МКС

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг сообщил о яйцевидном НЛО, замеченном возле МКС. Как сообщает VistaNews, свои наблюдения он разместил в социальной сети.

Исследователь заметил неопознанный объект, который запечатлила камера на МКС. Скотт Уоринг отмечает, что это может быть корабль пришельцев с другой планеты. Он мерцал синим светом, периодически исчезая и вновь проявляясь в форме, напоминающей яйцо.

СМИ отмечают, что Скотт Уоринг неоднократно публиковал различные снимки, призванные подтвердить существование явлений внеземной природы. В связи с последней находкой он предполагает, что инопланетяне шпионят за станцией и пытаются разведать, чем земляне занимаются на орбите. Сообщение традиционно вызвало противоречивую реакцию аудитории соцсетей.