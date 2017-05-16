Испытания ракетного двигателя BE-4 от Blue Origin показали на видео. Эксперименты были признаны полностью успешными.

В Сети появились кадры успешного испытания нового ракетного двигателя от американской компании Blue Origin. Его специалисты называют одним из самых мощных двигателей, способных развивать колоссальные значения тяги. BE-4 скоро должны установить на ракету нового поколения Vulcan. Два подобных двигателя смогут развивать еще больше мощности, чем российский аналог, изготавливаемый концерном «Энергомаш» в Белгороде.

Отличие двух двигателей состоит не только в мощности, но и в топливе, на котором они могут функционировать. В российской разработке РД-180 для подъемной силы используют керосин. Американцы делают ставку на метан. После всех испытаний BE-4 также установят на собственную ракету производителя под названием New Glenn.