В Китае изобрели заряжающийся за 5 секунд аккумулятор

Изобретатели из Китая создали аккумулятор, который за 5 секунд может накопить заряд для двухчасовой работы телефона. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Сотрудники Чжэнцзянского университета использовали инновационную конструкцию катода, которая увеличивает срок службы и емкость алюминий-ионного накопителя энергии. На основе графеновой плёки они создали катод по технологии trihigh tricontinuous.

Разработчики утверждают, что их детище демонстрирует долгий срок службы. Оно способно заряжаться до 91,7% спустя 250 000 циклов и выдерживать температурный режим от -40 до +120 градусов по Цельсию. В среднем, смартфон с таким аккумулятором может отслужить без потери емкости около 70 лет даже при частой процедуре зарядки. Впрочем, создатели отмечают, что в настоящее время устройство требует доработки и ещё не готово к практическому применению. К тому же, алюминиевые батареи по показателям уступают литиевым.