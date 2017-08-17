Робот София из Саудовской Аравии научилась ходить

В Лас-Вегасе на технологической выставке CES 2018 представители Hanson Robotics продемонстрировали прославившегося робота Софию из Саудовской Аравии, научившуюся ходить. Такую информацию с места событий опубликовало издание Cnet.

Корреспонденты сообщают, что София, не так давно получившая гражданство СА, теперь может передвигаться со скоростью примерно 1 километр в час благодаря ногам, разработанным DRC Hueber. Создатели отмечают, что андроид способна перемещаться и в будущем, возможно, даже бегать по обжитой местности, а также преодолевать ступеньки. При этом она также имеет возможность использовать инструменты, как человек. Свою подобность людям София продемонстрировала при помощи небольшого танца.

При этом изобретатели отмечают, что их детище имеет навыки в оказании медицинской помощи, исследованиях и помощи при производстве. К тому же, с ней можно поговорить на различные темы, такие как "Звёздные войны". За всё это частично отвечают искусственный интерфейс и скрипты.