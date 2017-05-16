Корпорация Apple совершенствует функцию родительского контроля в операционной системе, надеясь помочь им побороть электронную зависимость у ребенка. Это будет нечто новое и станет эталоном систем контроля родительского присмотра.

В Apple сообщили о разработках, которыми сейчас занимаются ее ведущие специалисты. Это функция не новая и является своеобразной доработкой к тому, что уже есть в багаже компании. Так, она уже имеет функцию родительского контроля. Тем не менее, сейчас она совершенствуется и скоро выйдет ее обновленная версия. Согласно сообщению, с ней родители смогут лучше следить за действиями своего ребенка в сети и даже помочь им побороть свою зависимость от смартфонов.

Сообщается, что доработать функцию – это идея инвесторов компании. Они считают, что система должны быть более эффективной, из-за чего станет основополагающей при введении функций родительского контроля.