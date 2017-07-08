Минобороны России откажется от ОС Windows в пользу собственных разработок. В ведомстве заявили о начале работы с Astra Linux.

Российское оборонное ведомство сообщило, что прекращает сотрудничество с американской компанией Microsoft и откажется от главного ее продукта - операционной системы Windows. Об этом рассказали представители министерства обороны России журналистам.

В Москве намерены использовать возможности российской «операционки» под называнием Astra Linux. В частности, пока будут пользоваться специальной версией Special Edition. По словам разработчиков продукта, уже скоро все служебные компьютеры будут переведены на новый софт.

Сообщается, что российская разработка снабжена надежной и уникальной системой безопасности, чего не доставало ОС от Microsoft. В Минобороны намерены при помощи Astra Linux хранить и оберегать огромный объем информации.

Напомним, что не так давно ряд российских ведомств, в том числе оборонных, пострадали от хакерских атак злоумышленников.