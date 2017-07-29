17 января произведут коррекцию орбиты МКС

17 января произведут коррекцию орбиту МКС. Об этом сообщил источник, связанный с космической отраслью России.

Стала известна точная дата и время, когда подредактируют траекторию полета специалисты космического агентства и экипаж Международной космической станции. Сообщается, что корректировочные действия в околоземном пространстве начнутся 17 января около 23 часов по московскому времени.

Как сообщил источник, связанный со специалистами ракетно-космической отрасли страны, такие маневры необходимы для того, чтобы подготовить орбитальную станцию к прибытию грузового корабля «Прогресс» и дальнейшей отправкой космонавтов обратно на Землю.

Известно, что грузовой челнок полетит по направлению к МКС 11 февраля, а в самом конце этого месяца на корабле «Союз» спустится на родную планету предыдущий экипаж станции.