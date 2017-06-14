На CES-2018 LG представила телевизор-рулон

Компания LG много чем порадовала покупателей на этой Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Эстетический шок зрители получили от телевизора, который возможно свернуть и спрятать в стол.





65-дюймовый телевизор стал увеличенной версией такого же устройства в 18 дюймов. Оба телевизора можно свернуть, не нарушив схем, и спрятать в подставку. Экран OLED предоставляет возможность наслаждаться просмотром в качестве 4К. Для этого разработчики «вырастили» из маленького оригинала технические характеристики для большой копии, об этом пишет VistaNews.



Также на CES-2018 компания LG представила другой телевизор с голосовым управлением, такие же колонки, мониторы с картинкой в 5К и аудиосистему. Примечательно, что 88-дюймовый телевизор показывает изображение в формате 8К. Эксперты не предрекают устройству популярность, поскольку в 2018 году создатели контента только заканчивают переход на 4К и программ для 8К буквально не существует.