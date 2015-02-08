На оргиях в Силиконовой Долине раздают наркотики с лого известных компаний

Писательница из США Эмили Чэн 6 февраля 2018 года представит свою книгу, в которой она раскрыла самые грязные тайны Силиконовой Долины и её порядков.





Автор адаптировала книгу для популярного американского издания. В нём она коротко описала самые потрясающие мораль порядки Долины. По словам Эмили Чэн, оргии давно перестали быть чем-то необычным для этих мест. Приглашения передаются посредством испорченного телефона и социальных сетей. Так, составляются списки молодых и красивых девушек, которые надеются найти себе «папика».



В книге Чэн пишет, что представительниц прекрасного пола всегда в два раза больше мужчин. Кстати, эти самые мужчины – главные люди Силиконовой долины и зачастую они позволяют себе крайне пренебрежительное поведение по отношению к девочкам. Все вечеринки проходят по одному сценарию: ужин-наркотики-секс-повторить. Писательница также рассказала, что дурманящие таблетки декорированы логотипами самых известных технологических брендов. Происходят такие встречи раз в месяц в пятницу или субботу.