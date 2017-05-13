Нижегородские ученые разработали аппарат для удаленной диагностики сердца

Нижегородские ученые разработали аппарат для удаленной диагностики сердечно-сосудистой системы - "Киберсердце". Об этом они рассказали российским СМИ.

Инновационную технологию создали в Нижнем Новгороде специалисты из Университета имени Н.И. Лобачевского. Она воплощена в программно-аппаратном комплексе, который призван быстро и удобно выявить заболевания сердца без посещения медицинского учреждения. Такая система станет полезной и для пациентов, и для кардиологов.

В проекте участвовал сердечно-сосудистый хирург из пятой городской больницы Александр Никольский. Он сообщил, сейчас "Киберсердце" испытывают в пределах области. В планах - организовать круглосуточную службу помощи для жителей региона и выпуск бытовых приборов. Подобная система предоставит нижегородцам возможность в домашних условиях получить данные о работе сердца, отправить их специалистам и тут же получить ответ с медицинским заключением.

Изобретатели трудятся на средства гранта, который в 2015 году выделило отечественное Мионобрнауки. В процесс разработки инвестировали 340 миллионов рублей, часть из которых предоставила компания "Ниагара Компьютерс". Ожидается, что устройства поступят в продажу до конца следующего года.