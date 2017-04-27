Военный вездеход "Кречет" протестировали в условиях Алтая

Военный вездеход "Кречет", разработанный для российского Министерства обороны протестировали в условиях гор Алтая. Об этом объявили в оборонном ведомстве.

Транспорт создан специально для арктических бригад. Особая конструкция подвески и колес позволяет без особого труда преодолевать опасные снежные массивы, болотистую местность и водные преграды. Ещё одной особенностью называют дальность хода - "Кречет" способен проехать примерно 1,5 тысяч километров без дозаправки. Как считают эксперты, средство пригодится для патрулирования и перевозки грузов. Его успели окрестить "арктическим УАЗиком".

Представители Минобороны сообщают, что вскоре после испытаний, которые должны завершиться ещё до конца зимы, вездеходы передадут в распоряжение военнослужащих из частей, расположенных за Полярным кругом. Сейчас военные нуждаются в транспорте для труднопроходимых участков, свойственных арктическому климату. С их помощью солдаты смогут выслеживать диверсантов и транспортировать личный состав на отдалённые посты.